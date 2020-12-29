Фасад здания Министерства народного просвещения может отреставрировать РСК "Ремфасад"

Эта реставрационно-строительная компания предложила выполнить работы за 97,5 млн рублей.

Фасад здания Министерства народного просвещения со стороны улицы зодчего Росси, как ожидается, отреставрирует реставрационно-строительная компания "Ремфасад". Таковы итоги закупки, размещенной в декабре комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга.

На конкурс с ограниченным участием представили свои предложения две компании: "Ремфасад" (Санкт-Петербург) и московская "РСК-Ренессанс". Однако заявка последней компании на конкурс допущена на была. Комиссия сочла недостаточным комплект представленных ей документов.

В сложившейся ситуации, конкурс был признан несостоявшимся, а контракт, как указано в материалах закупки, планируется заключить с РСК "Ремфасад".

По данным на ее официальном сайте, компания работает с 1993 года. Еще в 1999 году эта фирма принимала участие в благоустройстве Малой Садовой улицы и Манежной площади. Специализируется она как раз на реставрации фасадов.

"Ремфасад" проведет работы за 97,49 млн рублей.

Между тем, максимальная цена закупки была несколько больше – 98,67 млн руб. Финансирует работы бюджет Петербурга.

В документации к закупке отмечается, что для удобства разработки проекта и проведения работ фасады и крыша здания Министерства народного просвещения были условно разделены на участки, один из них и стал в данном случаем объектом для предстоящих работ.

Завершится эта часть проекта, как ожидается, в ноябре следующего года.

Работы будут направлены не только на сохранение исторического вида здания, но и на повышение его долговечности.

Специалистам предстоит привести в порядок кирпичную кладку, отреставрировать гипсовый лепной декор. Займутся они, в частности, и чугунными базами колонн, балясин, решетками окон подвала.

Здание Министерства народного просвещения было построено в 1828 году в стиле классицизма.

Как сообщало ранее Piter.tv, здание "скорой помощи" на Рижском проспекте отреставрируют.

Фото: citywalls.ru