Здание "скорой помощи" на Рижском проспекте отреставрируют

Станцию построили в 1871 году.

Здание "скорой медицинской помощи" на Рижском проспекте готовится к реставрации. Об этом 23 января заявил губернатор Александр Беглов.

Сегодня отделение скорой помощи обслуживает две районные поликлиники или 80 тысяч взрослых и детей. Станция расположена в здании 1871 года постройки, которое уже требует капремонта. Работы в объекте культурного наследия проведут в текущем году, средства выделят из городской казны. Известно, что проектная документация уже подготовлена и прошла экспертизу, благоустроят также и прилегающую к зданию территорию – отремонтируют каменную ограду, установят современное наружное освещение.

Приведут в порядок и фасад здания Городской поликлиники № 24 на набережной Обводного канала. Разработка проектной документации пока ведется.

Также фасады Михайловской военной артиллерийской академии ждет реставрация.

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