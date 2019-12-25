Фасады Михайловской военной артиллерийской академии ждет реставрация

Работы должны завершить до 15 мая 2022-го года.

Здание Михайловской военной артиллерийской академии на улице Комсомола отреставрируют. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку строительных лесов, сообщила пресс-служба администрации города.

Ордер предусматривает установку и размещение строительных лесов на фасаде здания, которые обращен на площадь Ленина. Работы разрешается проводить в период с 15 декабря 2020 по 15 мая 2022-го года. Здание является объектов культурного наследия.

Заказчиком выступает ФКП "Управление заказчика КС Минобороны России". Работы будут проводиться силами ООО "СтройВысотРегион".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гостиница "Астория" в центре Петербурга окажется в лесах.

Фото: citywalls.ru