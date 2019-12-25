Фасад здания Министерства народного просвещения со стороны улицы зодчего Росси будет отреставрирован

На работы выделено 98,7 млн рублей.

Фасад здания Министерства народного просвещения будет отреставрирован. Закупку, по итогам которой намечено определить исполнителя работ, разместил Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга. Речь идет о той части лицевого фасада величественного здания, которая является неотъемлемой составляющей улицы зодчего Росси.

В документации к закупке отмечается, что для удобства разработки проекта и проведения работ фасады и крыша здания были условно разделены на участки, один из них и является в данном случаем объектом для предстоящих работ.

Начать их намечено после получения разрешения КГИОП, - архитектурный ансамбль улицы зодчего Росси, - является объектом культурного наследия федерального значения. Завершится эта часть проекта, как ожидается, в ноябре следующего года.

Работы будут направлены не только на сохранение исторического вида здания, но и на повышение его долговечности.

Специалистам предстоит привести в порядок кирпичную кладку, отреставрировать гипсовый лепной декор. Займутся они, в частности, и чугунными базами колонн, балясин, решетками окон подвала.

Работы финансирует бюджет Петербурга, максимальная сумма контракта с будущим исполнителем работ составляет 98,7 млн рублей. Заявки от компаний принимают до 12 января.

Здание Министерства народного просвещения было построено в 1828 году в стиле классицизма.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске, вероятно, разработает "М.Г. Прайват Реконстракшн".

Фото: citywalls.ru