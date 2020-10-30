Огромная трещина появилась в стене дома на улице Черняховского

Местные жители предполагают, что причина кроется в движении грунтов из-за построенного по соседству ЖК.

В центре Петербурга трещина "расколола" пополам исторический дом. Трещина длиной несколько метров от крыши до земли образовалось на непарадной части фасада дома №11 по улице Черняховского. Об этом сообщили активисты группы "Центральный район за комфортную среду обитания".

Местные жители предполагают, что причина кроется в движении грунтов из-за построенного по соседству ЖК на Днепропетровской, дом 37.

Визуально трещина в доме выглядит опасно. Однако находится ли сейчас здание в аварийном состоянии и следует ли оттуда вселять людей, не известно.

Весной прошлого года четырехэтажная трещина в доме на улице Восстания выгнала жильцов на улицу.

Фото: ВКонтакте/ Центральный район за комфортную среду обитания