Четырехэтажная трещина в доме на улице Восстания выгнала жильцов на улицу

Разлом в стене спровоцировали ремонтные работы в подвальном кафе.

Утром 18 марта жильцов дома №16 по улице Восстания обеспокоил стук в подвале и треск стен. Спустя пару часов 22 петербуржца эвакуировали полиция и МЧС, сообщила "Фонтанка".

Как выяснилось, именно в среду возобновились ремонтные работы в кафе, расположенном на цокольном этаже. Ранее рабочие вбивали штыри в районе воздухопровода, но перестарались, из-за чего стена пошла трещинами. Специалисты из МЧС поставили на стены маяки. Отмечается, что жильцы уже долгое время конфликтуют с владельцами кафе.

Одна из жильцов отметила, что ее дверь оказалась заблокированной из-за движения стен. МЧС по прибытию на место обнаружили трещины с установленными ранее маяками во второй парадной с первого по четвертый этаж. Новых разломов в здании не нашли, жильцы вернулись в квартиры.

Днем раньше на проспекте Науки эвакуировали "О"кей".

Фото: Google-карты