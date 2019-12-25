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В Шереметьево вернулся самолет из-за трещины на лобовом стекле
Сегодня, 9:57
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В Шереметьево вернулся самолет из-за трещины на лобовом стекле

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Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

В аэропорт Шереметьево вернулся самолет из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 19 марта. самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот" выполнял рейс в Новокузнецк, однако был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Причиной возврата воздушного судна, по предварительной информации, стала трещина на лобовом стекле. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что Superjet совершил первый полет с российским двигателем.

Фото: Piter.tv

Теги: лобовое стекло, самолет, трещина, шереметьево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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