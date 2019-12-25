Валютная биржа будет осуществлять только поддержку прохождению торгов, клиринга и расчетов.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, что торги на "Санкт-Петербургской бирже" будут продолжены, несмотря на карантин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что ранее биржа также не ушла на карантин. Торги проводились всю нерабочую неделю. В ведомстве отметили, что в штатном режиме производятся торги ценными бумагами иностранных эмитентов. Однако валютная биржа осуществляет лишь поддержку прохождению торгов, клиринга и расчетов.

Напоним, что в минувший четверг, 3 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в России будет продлён до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что работникам сохранят заработную плату.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за выходом горожан на улицу начали следить домофоны.

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