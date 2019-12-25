Продление трамвайной линии "Славянка" планируют открыть в декабре

Второй этап трамвайной линии "Славянка" начали обкатывать в Петербурге.

В Петербурге началась обкатка второго этапа трамвайной линии "Славянка". Специалисты проверяют участок от депо на Новгородском проспекте до пункта технологического обслуживания в микрорайоне Славянка. Испытания проходят без пассажиров и должны подтвердить готовность инфраструктуры к эксплуатации.

Обкатка продлится месяц. За это время инженеры проверят взаимодействие токоприемников с контактной сетью, стрелочные переводы и работу рельсового пути под нагрузкой. Также специалисты оценят функционирование систем связи, энергоснабжения и освещения, а также тягово-энергетические характеристики трамваев в разных режимах движения.

На первом этапе вагоны будут двигаться с небольшой скоростью, которую постепенно увеличат. После завершения испытаний составят акт, подтверждающий готовность линии к запуску.

Одновременно на объекте продолжаются пусконаладочные работы. Специалисты настраивают тяговые подстанции, интегрируют системы управления движением, подключают информационные табло, видеонаблюдение, освещение и оповещение на остановках. Кроме того, проверяют работу депо и остальных элементов инфраструктуры.

Запустить второй этап линии для пассажиров планируют в декабре 2026 года. К этому времени должны завершить строительно-монтажные работы на участке от депо на Новгородском проспекте до Колпинского шоссе в микрорайоне Славянка.

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Фото: Piter.TV