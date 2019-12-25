Суд в Петербурге рассмотрит иск об изъятии активов бывшего чиновника на 1,5 млрд рублей

Имущество бывшего сотрудника Госстройнадзора на 1,5 млрд рублей потребовали передать государству.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрит иск об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника Госстройнадзора Вячеслава Захарова, а также связанных с ним физических и юридических лиц. Стоимость активов, которые требуют изъять, оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам дела, Захаров работал на различных должностях в сфере государственного строительного надзора с 2001 по 2024 год. Как утверждается в иске, вопреки антикоррупционным ограничениям он через доверенных лиц участвовал в управлении компаниями "Мега-Строй" и "Реал-Яхтинг".

По данным пресс-службы судов, бывший чиновник использовал служебное положение для обогащения и приобретал активы, стоимость которых существенно превышала его официальные доходы. За указанный период задекларированный доход Захарова составил 84 млн рублей, тогда как стоимость приобретенного имущества превысила 1,5 млрд рублей.

В случае удовлетворения иска государству могут передать 35 земельных участков в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, 8 жилых и 31 нежилое здание, 9 квартир, машино-место, 8 автомобилей и маломерное судно.

Окончательное решение об изъятии имущества предстоит принять суду.

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