Петербуржцам рассказали, как бороться с курящими соседями

Россияне стали чаще подавать в суд на курящих в квартирах соседей.

Хотя закон не запрещает курить в собственной квартире, такая привычка может стать причиной судебного разбирательства. Если дым и запах проникают к соседям и мешают им жить, рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.

Первым шагом стоит попробовать урегулировать вопрос мирно — поговорить с соседом и рассказать о неудобствах. Если личная встреча невозможна, можно отправить письменную претензию, а затем обратиться с проблемой в управляющую компанию.

Если эти меры не помогли, эксперт рекомендует направить письменные жалобы в Роспотребнадзор и участковому. После этого можно подавать в суд иск с требованием запретить курение, из‑за которого дым попадает в чужое жильё, а также взыскать компенсацию. При этом досудебный порядок урегулирования спора не является обязательным.

Для обоснования иска потребуются доказательства. Это могут быть акты от управляющей компании (с участием свидетелей), показания других соседей, видеозаписи. Также нужно использовать медицинские документы, подтверждающие ухудшение самочувствия из‑за табачного дыма.

Как отметила Кубасова, одних жалоб на неприятный запах недостаточно, ведь санитарные нормы не регламентируют уровень запаха. Поэтому важно доказать, что воздействие носит регулярный характер и напрямую связано с действиями соседа.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)