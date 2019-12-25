Петербургские депутаты предложили изменить правила бесплатной парковки для инвалидов

ЗакС Петербурга обсудил парковки для инвалидов, льготные лекарства и капремонт.

Законодательное собрание Петербурга на пленарном заседании в среду рассмотрело ряд инициатив в социальной сфере, ЖКХ, промышленности и экологии. Среди ключевых вопросов оказались изменение правил организации парковочных мест для людей с инвалидностью, обеспечение льготными лекарствами и публикация сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.

Депутаты окончательно приняли поправки в городской закон о материнском капитале. Теперь его средства разрешат направлять на лечение детей не только в государственных медицинских учреждениях, но и у частнопрактикующих врачей, имеющих соответствующую лицензию. Документ направили губернатору на подпись.

Также парламентарии скорректировали территориальную программу бесплатной медицинской помощи на период до 2028 года. Участники СВО, в том числе защитники ДНР и ЛНР, смогут получать медицинские услуги и санаторно-курортное лечение во внеочередном порядке. Для них предусмотрена и психологическая помощь, включая психолого-психотерапевтическую поддержку. Депутат Александр Рассудов заявил о необходимости увеличивать число специализированных вузов, готовящих специалистов для работы с посттравматическим стрессовым расстройством у участников СВО.

Кроме того, депутаты окончательно утвердили законопроект о единых базовых мерах поддержки безработных ветеранов СВО и членов их семей. Речь идет о содействии в трудоустройстве, профессиональном переобучении и начале предпринимательской деятельности.

В первом чтении приняли федеральную законодательную инициативу, касающуюся парковок для автомобилистов с инвалидностью. Предлагается передать полномочия по утверждению схем индивидуальных парковочных мест от муниципалитетов властям городов федерального значения — Петербурга, Москвы и Севастополя.

Еще одна инициатива направлена на изменение порядка предоставления льготных лекарств тяжелобольным пациентам и людям с редкими заболеваниями. Петербургские депутаты обратились в Госдуму с предложением разрешить включать таких граждан в специальные реестры льготников по месту фактического проживания, а не только по регистрации. Это должно помочь людям, которые живут не по месту прописки и сталкиваются с отказами в выдаче бесплатных препаратов.

В сфере ЖКХ парламентарии приняли за основу законопроект, обязывающий Смольный размещать в Государственной информационной системе ЖКХ подробные сведения о техническом состоянии многоквартирных домов. В систему предлагается вносить данные об износе строительных конструкций и инженерных сетей. Инициатива призвана сделать информацию о состоянии жилого фонда доступнее и прояснить причины переноса сроков капитального ремонта.

Депутаты также во втором чтении утвердили изменения в городской закон об основах научно-технической политики. Поправки предусматривают меры поддержки технологических компаний, которые разворачивают производство в Петербурге.

Отдельный законопроект касается ремесленников, выпускающих уникальные и штучные изделия. Правительству города предложат предоставить полномочия по формированию перечня такой продукции, которая не будет подлежать обязательной маркировке. Документ приняли в целом и направили губернатору на подпись.

Изменения затронули и правила предоставления земельных участков в садоводческих товариществах. В соответствии с обновленным Земельным кодексом РФ члены СНТ смогут без торгов получать в собственность или аренду участки, образованные из земель общего пользования, для их обустройства и реконструкции. Законопроект приняли в целом.

В завершение заседания депутаты приняли за основу проект поправок в Экологический кодекс Петербурга. Он предусматривает запрет на незаконный сбор и оборот редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, по аналогии с действующими ограничениями в отношении охраняемых животных и растений.

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Фото: Piter.tv