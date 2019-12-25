В Красногвардейском районе обнаружили разыскиваемый после кражи фургон

В салоне иномарки задержали 36-летнего рецидивиста и 41-летнего пассажира.

В Красногвардейском районе росгвардейцы обнаружили разыскиваемый преступный автотранспорт. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 19 октября всем дежурным нарядам поступила информация о том, что по Пискаревскому проспекту в сторону Муринской дороги едет объявленный в розыск фургон Ford. Машину использовали при совершении кражи на территории Калининского района. Транспортное средство оперативно нашли неподалеку от съезда на Кольцевую автодорогу.

В салоне иномарки задержали 36-летнего рецидивиста и 41-летнего пассажира. Их доставили в 66-й отдел.

Ранее на Piter.TV: житель Синявино сдал украшения матери в ломбард. Общую сумму ущерба оценили в 72 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Росгвардии