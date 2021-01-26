Биеннале "Архитектура Петербурга" пройдет в ноябре в Российском этнографическом музее

Впервые в рамках биеннале архитекторы напрямую ответят на вопросы жителей.

В Российском этнографическом музее с 10 по 15 ноября состоится 10‑я биеннале "Архитектура Петербурга". Проект реализуется Ассоциацией "Объединение архитектурных мастерских" при поддержке властей Санкт‑Петербурга и Ленобласти.

Портал "Строительный Петербург" сообщил, что главной идеей деловой программы станет раскрытие темы открытости и преемственности поколений. На одной площадке встретятся архитекторы, девелоперы, представители власти и горожане. Они обсудият развитие городской среды, новые технологии и взаимодействие с жителями.

В рамках биеннале состоится выставка в формате "гостиных бюро": 23 компании представят свои авторские пространства и более 50 проектов 2025–2026 годов. Также запланированы форсайт‑сессии, круглые столы и сессия Комитета по градостроительству и архитектуре.

Особенностью юбилейного мероприятия в этом году станет сервис "Открытый микрофон", который запустили на сайте организаторов. Любой петербуржец может задать вопрос об архитектуре города.

Вход на выставку по льготному билету Российского этнографического музея. Подробности можно узнать на сайте.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отметили 110-летие историка Валентина Ковальчука научной конференцией.

Фото: сайт "Архитектурная биеннале 2026"