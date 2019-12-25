В Петербурге отметили 110-летие историка Валентина Ковальчука научной конференцией

Валентин Ковальчук посвятил 53 года изучению блокады Ленинграда.

В Петербурге состоялась всероссийская научная конференция, приуроченная к 110-летию со дня рождения историка Валентина Ковальчука. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернатор Александр Беглов и сын ученого, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Конференция прошла в Санкт-Петербургском институте истории РАН на Петрозаводской улице. Ковальчук проработал в этом учреждении 53 года, значительную часть научной деятельности посвятив изучению обороны и блокады Ленинграда. После открытия мероприятия Александр Беглов возложил цветы к мемориальной доске в честь историка.

Ковальчук одним из первых начал систематически исследовать историю блокады и собирать свидетельства ее участников. Он также занимался установлением числа погибших жителей осажденного города. По словам губернатора, современные исследования позволили установить, что в годы блокады умер более 1 млн ленинградцев. Эти данные стали частью доказательной базы по делу о признании блокады геноцидом советского народа.

Отдельное направление научной работы Ковальчука было связано со снабжением осажденного города. Историк изучал прокладку топливного трубопровода и электрического кабеля по дну Ладожского озера, а также строительство железной дороги Шлиссельбург — Поляны после прорыва блокады в январе 1943 года. Кроме того, он исследовал партизанское движение в Ленинградской области.

Ковальчук выступал за восстановление Музея обороны и блокады Ленинграда и создание специализированного научного института. Впоследствии обе инициативы были реализованы: музей расширил экспозицию в Соляном переулке, а в городе появился Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

При участии петербургских ветеранов 9 августа — День окончания Ленинградской битвы — включили в перечень Дней воинской славы России.

Валентин Ковальчук родился в 1916 году и умер в 2013-м. Он был заслуженным деятелем науки РСФСР и автором более 200 научных работ. Среди его известных книг — "Ленинградский реквием", написанный в соавторстве с историком Григорием Соболевым.

В завершение памятных мероприятий Валерий Фальков, Александр Беглов и Михаил Ковальчук возложили цветы к мемориальной доске с именами сотрудников Ленинградского отделения Института истории АН СССР, погибших в осажденном городе.

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