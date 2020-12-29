В Петербурге в 2021 году юбилей отметят 23 моста. Самому взрослому — 255 лет

Проект "Юбилеи мостов" существует уже пять лет.

В 2021 году 23 петербургских моста отметят юбилей. Самым "взрослым" из них 255 лет — Эрмитажному мосту через Зимнюю канавку и Казанскому мосту через канал Грибоедова. Об этом рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Среди юбиляров — Аничков, Силин мост, Львиный, Банковский, первый Египетские и другие.

85 лет исполнится Володарскому мосту. Он стал первой переправой, построенной в Ленинграде после революции 1917-го года. Мост связал между собой все южные районы города и стал одним из уникальных сооружений в СССР первой половины XX века.

Одна из главных праздничных дат — 110-летие Большеохтинского моста. В честь праздника "Мостотрест" выпустил о нем альбом, в котором рассказывается о переправе, внедрении передовых технологий. Мост является одним из любимых у петербуржцев благодаря особенному архитектурному облику.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Старо-Паново восстановили пешеходный мост через Дудергофку.

Фото: Piter.TV