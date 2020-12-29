В Старо-Паново восстановили пешеходный мост через Дудергофку

Движение людей по переправе открыто.

В Красносельском районе Петербурга, между Речной и Набережной улицами в поселке Старо-Паново, восстановили пешеходный мост через реку Дудергофку. Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", переправа была в предаварийном состоянии, но теперь приведена в нормативный вид.

Отмечается, что до начала ремонта мост был непригоден для эксплуатации: железобетон пешеходной части и промежуточных опор разрушился, блоки устоев на обоих берегах покосились и просели, основание под ними было размыто. Специалисты восстановили разрушенные элементы, выровняли блоки, вернули в исходное положение пролеты, а также очистили и окрасили перильное ограждение и металлоконструкции. Движение по мосту длиной 18 метров полностью открыто.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор продолжит искать источник пены на реке Дудергофке.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"