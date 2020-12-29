Росприроднадзор продолжит искать источник пены на реке Дудергофке

Инспекторы установили, что сброс веществ был краткосрочным. Источник найти пока не удалось.

Специалисты провели исследование проб воды из реки Дудергофки после появления на ней пены. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегиональное управление Росприроднадзора.

В воде обнаружили соли и эфиры фталевой кислоты, которая используется при производстве разных бытовых веществ и предметов, жирные кислоты или гексадекановую кислоту. Эксперты склоняются к тому, что в реку сбросили вещества, которые применяются при производстве косметических средств, в том числе таких как шампунь и мыло.

Пена оказалась не только в воде, но и на проезжей части на Петергофском шоссе. На нее обратили внимание пользователи социальных сетей 24-го декабря 2020, после чего ведомство начало проверку. Было установлено, что сброс был кратковременным. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели канализацию, которая находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Сети работали в штатном режиме без следов загрязнения. Источника пены при обследовании реки также не обнаружили. Патрулирование акватории продолжится.

Видео: Piter.TV

Фото: rpn.gov.ru