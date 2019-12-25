Въезды на ЗСД перекрыли на юге Петербурга на фоне растущих пробок

Южную часть Петербурга сковали пробки после перекрытия въездов на ЗСД.

На юге Петербурга вечером 21 октября сообщили о перекрытии нескольких въездов на Западный скоростной диаметр (ЗСД). Одновременно с этим в городе выросла загруженность дорог, а на отдельных участках образовались многокилометровые заторы.

По информации читателя "Фонтанки", въезд на ЗСД со стороны южного участка КАД оказался закрыт. Пользователи сервиса "Яндекс.Пробки" также сообщали о перекрытии въездов с Автомобильной и Благодатной улиц. Кроме того, движение по Предпортовой улице в направлении КАД вновь остановилось.

Заторы образовались на Кубинской, Автомобильной и Краснопутиловской улицах, проспектах Народного Ополчения и Стачек. На внешнем кольце КАД пробка протянулась на 4,7 км — от реки Черной до Красносельского шоссе.

Сложная дорожная обстановка сложилась и на Волхонском шоссе: автомобили скопились на участке от Пулковского шоссе к развязке с КАД, а также на отрезке от Стрельны до Красной улицы. Плотное движение наблюдалось на Красносельском шоссе, особенно в Новоселье, и на Московском шоссе в обоих направлениях.

К 17:00 загруженность дорог Петербурга достигла 6 баллов. Для среды в это время показатель обычно составляет 5 баллов.

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Фото: пресс-служба Смольного