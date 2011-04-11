Российская армия применила самые передовые средства при ударе по стратегическим объектам Украины. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт полагает, что оссийские беспилотные летательные аппараты, которые принимали участие в последних атаках, были значительно модернизированы.
Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах.
Александр Меркурис, эксперт
На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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