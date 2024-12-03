Артем Дмитрук указал на неспособность главы Украины воспринимать критику.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, говоря о территориальных уступках ради мирного урегулирования регионального конфликта с Москвой, а также о попытках Украины вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок. Соответствующее заявление сделал местный депутат из Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью местному журналисту Александру Шелесту*. По словам иностранного парламентария, речь идет о таком человеке, который не воспринимает критику. В связи с этим положением дел какая бы обстановка не сложилась в стране или переговорном процессе в будущем, политик в любом сценарии представит все как личную победу. Артем Дмитрук напомнил, что в такие тезисы будут верить граждане Украины, а СМИ - просто ретранслировать его точку зрения. Депутат Верховной Рады заметил, что с начала российской специальной военной операции, по версии массмедиа, на Украине остался только один политик, который считается "победителем" и говорит "правду" — это Владимир Зеленский.

Кто кроме Зеленского <...> есть победитель, кто есть герой? Всех очень быстро забывают, никому нельзя говорить, <...> выступать, <...> обсуждать события на фронте, никого нельзя превозносить, рекламировать. <...> Как только кто-то начинает набирать хоть более менее похожие обороты, <...> подобную узнаваемость и доверие, с ним сразу прощаются. Артем Дмитрук, украинский депутат

"Выбора не будет". В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ*

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента