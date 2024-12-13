Место врачебного приёма организовано на бывших площадях клиники "Семейный доктор".

С 20 августа для жителей Янино заработает офис врачей общей практики. Врачи будут вести приём по адресу ул. Ясная 11, к.1 и к.2. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Врачи общей практики и врачи-терапевты будут работать в две смены и оказывать первичную медико-санитарную помощь населению в Янино

Недавно на Полюстровском проспекте завершили строительство новой детской поликлиники.

