Сегодня, 12:43
С 20 августа для жителей Янино заработает офис врачей общей практики

Место врачебного приёма организовано на бывших площадях клиники "Семейный доктор".

С 20 августа для жителей Янино заработает офис врачей общей практики. Врачи будут вести приём по адресу ул. Ясная 11, к.1 и к.2. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Врачи общей практики и врачи-терапевты будут работать в две смены и оказывать первичную медико-санитарную помощь населению в Янино

Недавно на Полюстровском проспекте завершили строительство новой детской поликлиники.

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти

