Детский сад 1930 годов в Петербурге восстановят по архивным фото

Здание-памятник регионального значения находится в аварийном состоянии. Первым этапом станет укрепление конструкций, затем специалисты восстановят исторический облик постройки 1929–1933 годов.

В Комитете по охране памятников прошло совещание, посвященное реставрации детского сада в Батенинском жилмассиве. Здание, расположенное по адресу: Лесной проспект, 37, литера Л, является аварийным памятником регионального значения. Первым этапом работ станет укрепление конструкций. Затем специалисты демонтируют обрушившиеся элементы центральной части объекта. Шлакобетонные конструкции не входят в перечень охраняемых элементов, поэтому их можно заменить современными материалами.

Председатель КГИОП Алексей Михайлов отметил, что детский сад является образцом конструктивизма. Он представляет ценность благодаря своим объемно-пространственным характеристикам и архитектурно-художественному решению фасадов. Исторический облик здания должен быть восстановлен в полном объеме, чтобы сохранить его как часть комплекса Батенинского жилмассива.

До 1980-х годов здание использовалось по назначению. Затем в нем размещались различные производственные и торговые объекты, после чего оно было заброшено. Батенинский жилмассив построили в 1929–1933 годах по проекту архитекторов Григория Симонова, Тамары Каценеленбоген, Бориса Рубаненко и других. В его состав входят жилые корпуса, здание универмага, прачечная, общественное здание, детский сад и ясли. В архивах сохранились фотографии детского сада 1930-х годов, которые помогут определить его первоначальный облик.

Фото: КГИОП