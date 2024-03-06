Зерновые культуры в Ленобласти заняли 8 тысяч гектаров

Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Ленинградской области 28 апреля прошло совещание по подготовке к посевной кампании для регионов Северо-Западного федерального округа. Его провел директор департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства России Андрей Ариткулов. Основное внимание уделили ходу полевых работ и обеспеченности хозяйств всем необходимым.

По данным на конец апреля, в Ленобласти уже засеяно 14,8 тысячи гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе также увеличивают площади сельскохозяйственных земель: в новом сезоне в оборот вводят почти 2 тысячи гектаров. Вице-губернатор по агропромышленному комплексу Олег Малащенко сообщил, что хозяйства полностью обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом и техникой. Это позволяет вести работы без сбоев и в ускоренном темпе.

Структура посевов также показывает заметный рост. Зерновые культуры заняли 8,01 тысячи гектаров — это 156 процентов к уровню прошлого года. Масличные культуры посеяны на площади 1,381 тысячи гектаров, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Однолетние травы заняли 2,2 тысячи гектаров — рост в десять раз, многолетние — 1,4 тысячи гектаров, что втрое превышает прошлогодние показатели.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области