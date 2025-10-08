Кампания в разгаре: 83 млн гектаров составит посевная площадь в этом году 

Значительно увеличатся посевы масличных и зерновых культур.

83 млн гектаров составит общая посевная площадь в этом году. На 700 тыс. гектаров увеличатся площади для зерновых культур и на 300 тыс. гектаров – для масличных. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область. Новость опубликовали в пресс-службе Правительства РФ.

Весенняя посевная кампания в самом разгаре. Также проверили засеянные в прошлом году 20 млн гектаров под озимые культуры – это пшеница, рожь, ячмень. 97% из них находятся в нормальном состоянии, об этом свидетельствует недавний мониторинг. Данные превышают средние значения за пять лет.

Важно, чтобы темпы работ не снижались. А аграрии были полноценно обеспечены необходимыми ресурсами. С этой целью Правительством предусмотрены инструменты поддержки и регулирования. Прежде всего они касаются сохранения доступности минеральных удобрений. Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства РФ

Вице-премьер добавил, что остаются актуальными инструменты поддержки аграриев, среди которых льготный лизинг. Его финансирование увеличили до 15 млрд рублей. С помощью механизма сельхоз работники уже получили более 3 тыс. единиц оборудования.

