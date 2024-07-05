Весенняя высадка деревьев стартовала в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга официально начался весенний этап озеленения города. В первой акции приняли участие студенты Садово-архитектурного колледжа и активные жители. Под руководством специалистов в Полюстровском парке было высажено 10 елей и 10 декоративных яблонь. Сотрудники садово-паркового предприятия предоставили участникам необходимый инвентарь, провели инструктаж и контролировали процесс посадки. Как сообщили в Комитете по благоустройству, данное мероприятие стало началом масштабной программы по украшению городских территорий.

В течение весеннего периода при участии жителей планируется высадить более 500 деревьев и около 1000 кустарников. В 2026 году задачи по озеленению станут еще масштабнее: в Петербурге должно появиться 10,2 тысячи новых деревьев и свыше 91,5 тысячи кустарников. Особое внимание будет уделено городским лесам, где высадят 10 тысяч хвойных сеянцев.

Ежегодно специалисты проводят компенсационное озеленение, выбирая около 30 видов растений. Наиболее популярными деревьями являются липы, клены, дубы, каштаны, ивы и лиственницы. Среди кустарников предпочтение отдается сирени, розам, барбарису, спирее и жимолости.

Комитет по благоустройству приглашает всех желающих принять участие в озеленении города. График посадок с адресами уже опубликован на официальном сайте ведомства. Для участия нужно выбрать подходящую локацию и предварительно записаться по телефону в соответствующее садово-парковое предприятие.

