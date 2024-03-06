Врач Прокофьева рассказала, как заснуть с помощью парадоксальной интенции

Невролог Юлия Прокофьева посоветовала не пытаться контролировать засыпание, а использовать технику от обратного.

Врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева сообщила РИАМО, что для засыпания можно использовать техники парадоксальной интенции. Если старый способ убаюкать себя с помощью счета овец перед сном не работает, то можно пойти от обратного. Попытка контролировать процесс засыпания активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, что мешает переходу в сон.

Специалист рекомендует лучше использовать техники парадоксальной интенции. Например, лежать с открытыми глазами и стараться не спать. Также подойдет когнитивное перемешивание — представление случайных нейтральных образов, чтобы обмануть бдительность мозга.

