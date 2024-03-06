К 100-летию Ленобласти оцифруют восемь объектов архитектурного наследия

К 100-летию Ленинградской области, которое будут отмечать в 2027 году, запускают проект "Цифровое возрождение объектов архитектурного наследия". Комитет градостроительной политики и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет подписали соглашение. Студенты вместе с профессионалами оцифруют восемь знаковых памятников: от усадьбы Ганнибала в Суйде и крепости Копорье до форта "Красная Горка" и Анненских укреплений в Выборге.

С помощью лазерного сканирования, технологий виртуальной реальности и 3D-печати создадут детальные модели и виртуальные экскурсии. Историю можно будет изучить во всех подробностях. Главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко подчеркнул, что вместе специалисты сделают 3D-модели, макеты и экскурсии, чтобы история стала ближе для людей. Для молодежи это станет хорошей профессиональной школой, а для региона — способом бережно сохранить наследие. Готовые работы обещают показать на выставках в Петербурге и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти