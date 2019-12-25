Власти Петербурга намерены создать третью площадку ОЭЗ

На территории "Парнас" разместят инновационные предприятия,

В Смольном принято решение о строительстве третьей площадки для особой экономической зоны "Санкт–Петербург". Объект "Парнас" будет располагаться на съезде с КАД. Об этом пришлёт "Деловой Петербург" со ссылкой на зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Северной столицы Дмитрия Прожерина.

Отметим, что сейчас ОЭЗ занимает только 2 площадки – "Нойдорф" в Стрельне и "Новоорловская" в Каменке. Третья площадка, по задумке, будет предназначена для инновационных предприятий. Её площадь составит 27 га.

Площадь земельного участка составляет 27 га. Как сообщила изданию генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург"" Тамара Рондалева, подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры и техническое присоединение на объекте оценено в 2,8 млрд рублей.

На площадке "Парнас" разместят исключительно объекты резидентов ОЭЗ.

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Фото: spbsez.ru