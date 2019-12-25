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Власти Петербурга намерены создать третью площадку ОЭЗ
Сегодня, 8:21
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Власти Петербурга намерены создать третью площадку ОЭЗ

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На территории "Парнас" разместят инновационные предприятия,

В Смольном принято решение о строительстве третьей площадки для особой экономической зоны "Санкт–Петербург". Объект "Парнас" будет располагаться на съезде с КАД. Об этом пришлёт "Деловой Петербург" со ссылкой на  зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Северной столицы Дмитрия Прожерина. 

Отметим, что сейчас ОЭЗ занимает только 2 площадки – "Нойдорф" в Стрельне и "Новоорловская" в Каменке. Третья площадка, по задумке, будет предназначена для инновационных предприятий. Её площадь составит 27 га.

Площадь земельного участка составляет 27 га. Как сообщила изданию генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург"" Тамара Рондалева, подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры и техническое присоединение на объекте оценено в 2,8 млрд рублей.

На площадке "Парнас" разместят исключительно объекты резидентов ОЭЗ. 

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Большого Конюшенного моста оценили в 240 млн рублей.

Фото:  spbsez.ru 

Теги: объекты, оэз, санкт-петербург, строительство
Категории: Статьи, Лента новостей, Новости СПб,

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