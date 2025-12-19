СКА уступил "Спартаку" в концовке матча чемпионата в Петербурге

"Спартак" вырвал победу у СКА за 7 минут до сирены.

Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от московского Спартака в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. СКА открыл счет на 4 минуте, когда шайбу забросил Никита Недопекин. После этого петербургская команда сохраняла минимальное преимущество большую часть игрового времени.

Спартак сравнял счет на 53 минуте усилиями Никиты Коростелева. Победную шайбу московский клуб забросил на 58 минуте, отличился Данил Пивчулин. Поражение стало для СКА третьим в текущем сезоне в матчах против Спартака.

В других матчах игрового дня нижегородское Торпедо одержало победу над клубом Шанхай Дрэгонс со счетом 7:2, а московский ЦСКА обыграл казахстанский Барыс со счетом 1:0.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere.