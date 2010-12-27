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СКА одержал победу в четвертом матче серии против "Локомотива" со счётом 4:1
Сегодня, 22:16
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ProkVad
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СКА одержал победу в четвертом матче серии против "Локомотива" со счётом 4:1

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Армейцы ведут в серии 3:1.

СКА побеждает в четвертом матче серии с Локомотивом со счётом 4:1. И теперь ведёт в серии 3:1.

Во вторник, 20 марта, в гостевом матче в Ярославле СКА выигрывает у "Локомотива" в четвёртом матче серии.  Ярославцы открыли счет усилиями Коршкова, но незадолго до первого перерыва Барабанов уравнял цифры на табло.

Судьба матча решилась во втором периоде, когда Ковальчук и дважды Тихонов отправили три безответные шайбы в ворота "Локомотива". Однако игра к третьему периоду пошла на спад - последняя 20-минутка обошлась без взятий ворот.

В серии до четырех побед петербуржцы повели 3-1. Пятый матч между соперниками состоится в Петербурге 22 марта.

Фото: ХК СКА

Теги: кубок гагарина , локомотив , матч , ска , спб , хоккей , ярославль
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Спорт Хоккей

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