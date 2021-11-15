"Русский ниндзя" заменит "Форт Боярд" на СТС

Ведущими шоу стали Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

22 ноября в эфире телеканала СТС выйдет самое долгожданное шоу нового сезона "Русский ниндзя". Вести проект будут Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

Изначально премьера должна была состояться 27 октября. Однако по неизвестным причинам релиз перенесли почти на месяц. "Русский ниндзя" заменит в эфире СТС программу "Форт Боярд".

Съемки шоу стартовали в октябре в Олимпийском парке Сочи. Там собрали сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут более 200 участников со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

Фото, видео: пресс-служба СТС