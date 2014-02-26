СТС перенес выход шоу с Моргенштерном из-за скандала с Днем Победы

Рэпер заявил, что "надо двигаться дальше" и стране "нужны другие победы".

Телеканал СТС перенес на месяц выход шоу "Русский ниндзя", ведущими которого стали рэпер Моргенштерн и блогер Ида Галич. Изначально премьера должна была состоятся 27 октября. Новая дата – 22 ноября. Об этом стало известно из сетки вещания телеканала.

Представители СТС пока никак не прокомментировали причины переноса шоу. Однако пользователи интернета предположили, что это связано со скандалом вокруг слов Моргенштерна о Дне Победы.

В интервью Ксении Собчак рэпер заявил, что "не понимает" празднования Дня Победы. Он уверен, что затрачиваемые деньги могут идти на другие цели. Моргенштерн также отметил, что россиянам как будто больше "нечем гордиться", что "надо двигаться дальше" и стране "нужны другие победы". Позже музыкант принес извинения за свои слова, заявив, что его неправильно поняли.

Стоит отметить, что высказываниями Моргенштерна заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился провести проверку интервью.

Съемки шоу "Русский ниндзя" стартовали в октябре в Олимпийском парке Сочи. Там собрали сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

Фото: пресс-служба СТС