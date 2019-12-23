Об этом заявили в Минпромторге.

"Русификация" SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей. Эти средства уйдут на разработку самолета SSJ-New "с максимальным импортозамещением. Общие расходы на конструкторскую работу составят 18,5 млрд рублей. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на источник в Минпромторге.

Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года рассказали чиновники

В Минпромторге заявили, что финансирование выделено на научно-исследовательские мероприятия. Однако в ведомстве заметили, что данная сумма не является окончательной. На данный момент тендер на работу не объявлен. Известно, что проект необходимо реализовать до 15 декабря 2021 года. Он станет частью государственной программы "Развитие авиационной промышленности. Она рассчитана до 2025 года.

Ранее эксперт: "Ждать феноменального успеха от SSJ100 было бы наивно".

Видео: YouTube/Skyships