"Ростов" - "Зенит": стал известен стартовый состав петербуржцев

Главный тренер петербуржцев решил доверить место в "старте" игрокам, редко появлявшимся на поле по ходу сезона.

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на выездной матч 29-го тура футбольной РПЛ против "Ростова". Впервые в "основе" команды появился 20-летний Леон Мусаев. Место в воротах занял Михаил Кержаков. В защите - Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Эльмир Набиуллин.

В линии полузащиты оказались Матиас Краневиттер, Эрнани, Леон Мусаев и Эмилиано Ригони. На острие атаки - Антон Заболотный. Команда выйдет на встречу в белой форме.

Начало встречи - 19 мая в 19:00. На игру петербуржцы выходят в статусе действующего чемпиона России после матчей с "Ахматом" и ЦСКА.

Фото: соцсети / ФК "Зенит"