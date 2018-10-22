До конца 2021 года на улицах Петербурга установят две тысячи камер

Стоимость контракта составила – 492,5 миллионов рублей.

Комитет по информатизации и связи Петербурга заключил контракт с "Ростелекомом", который в ближайшие несколько лет установит на улицах города две тысячи камер видеонаблюдения. Данные контракта опубликовали на сайте госзакупок.

Все камеры должны быть установлены до декабря 2021 года, стоимость контракта составила – 492,5 миллионов рублей. В конкурсе также принимала участие компания "ЭР-Телеком", которая планировала потратить на установку на 2,5 миллионов рублей больше.

Всего администрация Петербурга планирует потратить 3 миллиарда рублей на программу "Безопасный город". Также систему "Безопасный город" наладят между Петербургом и Ленобластью.

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