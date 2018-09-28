Между Петербургом и Ленобластью наладят систему "Безопасный город"

Власти договорились объединить службы "112".

Правительства Северной столицы и Ленобласти на II Петербургском цифровом форуме подписали соглашение о создании единого информационного пространства "Безопасный регион". Город и область будут взаимодействовать по вопросам систем видеонаблюдения, в сфере жилищно-комунального хозяйства и дорожного строительства, сообщили в Смольном.

Для поддержания безопасности граждан в населенных пунктах Петербурга и Ленобласти планируют объединить службы "112", системы видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений. Это будет способствовать интеграции регионов во всех сферах, в том числе в реализации крупных проектов по развитию социальной, транспортной инфраструктуры и энергетики.

Всего на форуме Петербурга заключил 9 соглашений в области цифровых технологий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские Петроградского района получили планшеты с доступом к проекту "Мобильный участковый".

Фото: gov.spb.ru