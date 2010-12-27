Полицейские Петроградского района получили 200 планшетов с доступом к проекту "Мобильный участковый"

С их помощью правоохранители будут следить за камерами видеонаблюдения и получать информацию о происшествиях.

В четверг, 29 августа, Смольный снабдил полицейских Петроградского района аппаратно-программным комплексом "Мобильный участковый". Для доступа к электронной системе правоохранителям выдали 200 специальных планшетов. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Благодаря планшетам у сотрудников правопорядка появился доступ к камерам видеонаблюдения и возможностям проекта "Умный двор". Также на дисплей будут выводить информацию о происшествиях, преступлениях и местах проведения акций. В планах добавить в базу данных сведения о детях, которые состоят на учете в полиции. Таким образом, полицейские смогут оперативно регистрировать обращения граждан и быстрее реагировать на вызовы.

Отметим, что планшеты совместно разработали Комитет по информатизации и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Если опыт их использования в Красногвардейском районе окажется успешных, устройства внедрят по всему городу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Библиотека имени Ленина открылась после двухлетнего ремонта в Петроградском районе.

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