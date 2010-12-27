Библиотека имени Ленина открылась после двухлетнего ремонта в Петроградском районе

Здание №2 на улице Воскова ежедневно доступно для всех желающих с 9:00 до 21:00.

В четверг, 29 августа, в Петроградском районе после двухлетнего ремонта открылась Библиотека имени Ленина. Здание №2 на улице Воскова полностью привели в порядок: отремонтировали все помещения, заменили коммуникации, закупили мебель и оснастили современным мультимедийным оборудованием. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Теперь библиотека ежедневно доступна для всех желающих с 9:00 до 21:00. После ремонта в ней появились конференц-зал, зоны отдыха, игровые комнаты для детей, выставочное пространство, медиатека и коворкинг. Также реконструкция позволила организовать доступ для маломобильных групп граждан.

Отметим, что Библиотека имени Ленина является самой крупной в Петроградском районе. Она работала все годы блокады Ленинграда, а в 2020 году отметит столетний юбилей. Представители Смольного заявли, что в ближайшее время и другие семь районных библиотек усовершенствуют по ее примеру.

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Фото: Pixabay