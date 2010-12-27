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Станция "Гражданский проспект" меняет режим работы
Сегодня, 15:17
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Станция "Гражданский проспект" меняет режим работы

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Ограничения продлятся два месяц.

Станция метро "Гражданский проспект" изменит режим наземного вестибюля на два месяца. На станции пройдет капитальный ремонт эскалатора, сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен". 

Вход в вестибюль ограничат по рабочим дням с 07:40 до 09:00 со 2 сентября 2019 по 1 ноября 2019. Пресс-служба петербургской подземки просит учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. 

На этой неделе на станции метро "Гражданский проспект" произошел инцидент, в результате которого женщина осталась без рук. Пассажирка упала на рельсы, ее удалось спасти. В течение 15-ти минут станция была закрыта

Фото: wikipedia.org

Теги: гражданский проспект, метро, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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