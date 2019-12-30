Строительная компания купила здание "Ростелекома" на улице Чапыгина

Дом планируется использовать для сдачи в аренду под офисы или создания коворкинга.

Шестиэтажное здание на улице Чапыгина, 5А, перешло под крыло строительной компании ООО "СТРОЙПРОФИТ". Об этом 17 января сообщила пресс-служба компании Rusland SP, сопровождавшей сделку по продаже.

Здание на Петроградской стороне принадлежало ранее дочерней компании ПАО "Ростелеком", в нем располагались административные помещения компании и автоматическая телефонная станция. Объект площадью более 3,5 тысяч квадратных метров пообещали освободить до конца марта. Здание планируют отремонтировать и использовать для сдачи в аренду под офисы. Также есть вариант, что в доме появится коворкинг.

Владелец квартир в доме Риттера оштрафован за печальное состояние архитектурного памятника.

Фото: ruslandsp.com