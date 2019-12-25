"Ростех" создаст программу для предсказания массовых протестов и беспорядков

Предполагается, что она сможет анализировать динамику беспорядков и предлагать силовикам меры по их ликвидации.

Российская государственная корпорация "Ростех" ведет разработку программного обеспечения, которое позволит предсказывать массовые беспорядки и протесты, а также предотвращать их эскалацию. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на пресс-службу МЧС и проект методики прогнозной и аналитической модели "Массовые беспорядки".

Подразумевается, что данная программа будет анализировать динамику беспорядков по отправленным сообщениям в социальных сетях, средствам массовой информации, а также по данным с "умных" камер и другим источникам. Если протесты пресечь не удалось, то ПО будет предлагать силовикам меры по их ликвидации.

Отмечается, что программа сможет определять число участников митинга, их поведение, направление движения толпы, а также число пострадавших, правоохранителей и прочее.

Разработкой ПО будет заниматься ООО "Национальный центр информатизации". Создание программы планируют завершить в следующем году.

Ранее "Ростех" впервые представил беспилотную модификацию истребителя Checkmate.

Фото: Piter.tv