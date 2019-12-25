"Ростех" разработал варианты опреснения воды в Крыму

Планируется построить к 2030 году девять опреснительных заводов.

Государственная корпорация "Ростех" рассматривает варианты строительства и энергетического снабжения заводов в Крыму для опреснения морской воды. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По данным СМИ, к 2030 году "Ростех" собирается построить девять заводов по опреснению воды мощностью около одного миллиарда кубометров в год.

Для снабжения их энергией будут необходимы около 900 МВт мощностей. По предварительным данным, новые станции будут потреблять около 600 миллионов кубометров "голубого топлива" в год. Их строительство потребует вложений примерно 78 миллиардов рублей.

Отмечается, что четыре из девяти заводов будут делать воду пресной методом выпаривания, остальные же будут процеживать морскую воду через специальную мембрану.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил подать воду из-под Азовского моря в Северо-Крымский канал, если она окажется пригодной для сельского хозяйства. По его словам, в настоящее время химический состав воды определяют специалисты. Результаты должны показать, пригодна ли она будет для различных целей.

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