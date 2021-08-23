Глава Крыма предложил пустить воду из-под Азова по Северо-Крымскому каналу

Ее могут использовать для полива полей.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подать воду из-под Азовского моря в Северо-Крымский канал, если она окажется пригодной для сельского хозяйства. Об этом он рассказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По его словам, в настоящее время химический состав воды определяют химики. Результаты должны показать, пригодна ли она будет для различных целей.

Но если ее можно использовать хотя бы для мелиорации, это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосных, ничего ставить. Сергей Аксенов, глава республики Крым

Он подчеркнул, на данный момент почти 80 процентов крымчан получают качественную питьевую воду. По словам Аксенова, ливни, которые прошли текущим летом на территории полуострова, помогли стабилизировать ситуацию с подачей воды в Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятии декларации по Крыму по итогам саммита "Крымская платформа". Он подчеркнул, стране необходима международная поддержка, чтобы снова включить полуостров в состав Украины. По словам Зеленского, Киев будет использовать все возможные политические, юридические и дипломатические средства для возвращения Крыма.

Видео: Youtube / Россия 24