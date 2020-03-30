В компании рассказали, сколько налетал российский истребитель.

"Ростех" раскрыл налет Су-57. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился исполнительный директор компании Олег Евтушенко. Специалист пояснил, что самолет совершил уже несколько тысяч полетов.

Поставки истребителей будут происходить в соответствии с утвержденными сроками по контракту. На это не повлияет потеря истребителя, который должен был стать первым серийным образцом. Результаты расследования по данному инциденту используются в усовершенствовании модели.

Напомним, что в декабре 2019 года китайские СМИ заявили, что Су-57 нельзя отнести к самолетам пятого поколения. Они считают, что истребитель соответствует характеристикам 4+++.

В Минприроды выступили против монополии "Ростеха" на рынке отходов.

Видео: YouTube/Airguardian, Mparovios3000, Techreporter.ru, T24