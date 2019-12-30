Дмитрий Кобылкин не поддержал инициативу Сергея Чемезова.

Минприроды выступило против монополии "Ростеха" на рынке отходов. В ведомстве не поддерживают предложение Сергея Чемезова дать корпорации статус единого оператора. Специалист просил сделать таковым "Ростех" в сфере обращения с малоопасным промышленным мусором. К такой категории относятся отходы III–V классов, которые составляют 95% всех отходов в РФ. Подобное предложение поступило от бизнесмена еще в декабре прошлого года.

По мнению Минприроды, данная инициатива ущемляет интересы малого бизнеса страны. Глава ведомства направил письмо с соответствующим решением в правительство. по данным "РБК" оно направлено чиновникам еще 17 января. Позицию Дмитрия Кобылкина подтвердила пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова.

Ранее Piter.tv писал о том, что Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром" в 2020.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

