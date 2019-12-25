Чемезов предложил назначить "Ростех" оператором промышленного мусора

Предприниматель объяснил свою позицию.

Сергей Чемезов предложил сделать "Ростех" оператором по обращению с промышленными отходами. Глава корпорации добавил, что сейчас в стране не определен порядок обращения с отходами от производств. Однако именно на этот мусор приходится 95% всего объема отходов России. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа.

Чиновники определили требования только для категорий отходов I-II классов опасности. Промышленный мусор же считается отходами III-V классов опасности. Отсутствие единого федерального оператора в данном вопросе ставит под угрозу выполнение нацпроекта "Экология". В программу входят 11 разделов, отдельные относятся к системам обращения к ТКО. На данный проект государство выделило из бюджета 4,041 трлн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах.