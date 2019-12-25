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"Ростех" выставил на торги исторические дачи в Парголово
Сегодня, 11:59
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IRINA_CHALKINA

"Ростех" выставил на торги исторические дачи в Парголово

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Все имущество разделено на 6 лотов и будет продаваться по отдельности.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что "Ростех" выставил на торги исторические дачи в Парголово. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома. 

На торги выставлена знаменитая дача с привидениями или дача Г.Е. Месмахера. Отмечается, что все имущество разделено на 6 лотов. Цена объекта стартует от 4,3 млн рублей. Также с молотка уйдет земельный участок на улице Некрасова и 5 коммерческих помещений на Заводской улице.

Старт торгов запланирован на 18 мая 2020 года.

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Фото:shuvalovopark.ru

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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