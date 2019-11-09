"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю Checkmate

Состав аромата неизвестен.

Российская государственная корпорация "Ростех" создал парфюм, посвящённый российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). Видеопрезентация духов размещена на официальном YouTube-канале. В пресс-службе уточнили, что продукт поступит в продажу в ограниченной серии. Этот ход будет использован в преддверии международной авиавыставки Dubai Airshow 2021. Мероприятие состоится в период с 14 по 18 ноября. На кадрах показано, что крышка флакона будет выполнена в форме шахматного коня. Другие подробности о запахе или оформлении продукта не разглашаются.

Напомним, что мировая премьера Су-75 состоялась на авиасалоне "МАКС" в подмосковном Жуковском. СОбытие состоялось в июле 2021 года. За границей самолет впервые будет презентован именно в ОАЭ. При разработке воздушного суда создатели ориентировались на наработки по самолету Су-57.

Чемезов: сформирован технический облик российского истребителя Checkmate.

Фото и видео: YouTube / Ростех

