Чемезов: сформирован технический облик российского истребителя Checkmate

В "Ростехе" раскрыли подробности о работе над истребителем пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил журналистам ТАСС о том, что сформирован технический облик российского перспективного истребителя Checkmate пятого поколения. Информацией специалист поделился в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Боевой самолет Checkmate будет оборудован передовой авионикой, а также системой радиоэлектронной борьбы. Разработчики заметили, что открытая архитектура позволит адаптировать воздушную машину под конкретного заказчика. В РФ начать серийное производство борта планируется в 2025 или 2026 году. Впервые истребитель был показан публике в начале Международного авиасалона МАКС-2021. Ранее Checkmate был презентован лично Владимиру Путину. Политик увидел самолет первым после конструкторов.

Первый полет вертолета Ка-226Т показали на видео.

Фото: "Ростех"